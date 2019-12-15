На Сахалине пьяная компания напала на фельдшеров, прибывших по вызову

Сахалин, 15 декабря. Врачи Долинской Центральной районной больницы, прибывшие по вызову для оказания медицинской помощи, подверглись нападению пьяной компании на Сахалине.

В приемное отделение районной больницы поступил сигнал, что в одной из квартир по улице Севастьянова, женщине требуется медицинская помощь. Одновременно на станцию скорой помощи поступил еще один звонок, в котором сообщалось, что в квартире по тому же адресу умер человек. Диспетчер зарегистрировала вызов и передала сообщение в полицию, передает deita.ru.

На место происшествия были отправлены две медицинские бригады. В квартире врачей встретила толпа нетрезвых молодых людей, которые препятствовали медикам исполнять свои профессиональные обязанности. Добраться до пожилой женщины, лежавшей на полу, врачам удалось только после словесной перепалки с неадекватной молодежью.

Осмотр показал, что женщина была мертва уже несколько часов. На констатацию медиками данного факта молодые люди отреагировали крайне негативно. После того как один из фельдшеров достал телефон и попытался вызвать полицию, один из молодых людей выхватил его из рук и швырнул фельдшеру в лицо, в результате чего были рассечены мягкие ткани.

Во второго врача один из присутствующих бросил стеклянный предмет и травмировал ему руку, пока тот пытался оказать первую помощь своему коллеге.

В данный момент оба сотрудника скорой помощи находятся в удовлетворительном состоянии, но трудовую деятельность в ближайшее время вести не смогут.

Напомним, что в отношении двух пассажиров напавших на сотрудников службы безопасности Московского метрополитена возбуждены уголовные дела, сообщает РИАМО.