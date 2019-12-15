Приобретя С-400 вместо американских систем Patriot, Турция спасла себя от участи Ирака

Министр обороны Турции Акар Хулуси заявил, что российские системы ПВО С-400 «Триумф» стали спасением для его страны после того, как государства — члены НАТО — США и Франция — принципиально отказались поставлять аналогичное вооружение. По его словам, Анкара обращалась к ним с 1999 года, но так и не получила положительного ответа. Однако сделка с Россией оказалась для нее на порядок более выгодным решением, заявил в интервью Федеральному агентству новостей военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«У Турции с другими странами внутри НАТО довольно сложные отношения, особенно с Францией, Германией и Соединенными Штатами — поделился мыслями эксперт. — Поэтому были, очевидно, мотивы, чтобы турецкая заявка осталась без удовлетворения. Но, обратившись затем к России, Анкара приобрела значительно лучшие по своим характеристикам зенитно-ракетные системы, чем у нее были бы, купи она тот же Patriot».

С-400 — №1 в мировом рейтинге систем ПВО, считает Коротченко, так что Эрдоган сделал мудрый выбор, купив именно их. Кроме того, экспортные версии систем Patriot имеют внедренные аппаратные и программные закладки, позволяющие США в любой момент деактивировать их.

«Поэтому Турция, в случае ухудшения отношений со Штатами, могла бы столкнуться с ситуацией, что ее ПВО, основанные на американских технологиях, просто перестали бы работать», — рассказал собеседник ФАН.

Он привел в пример ошибку президента Ирака Саддама Хуссейна, когда тот приобрел западные ПВО. Во время войны в Ираке в 2003 году американские бомбардировщики беспрепятственно бомбили страну, поскольку те попросту «не видели» их.

«Турция сделала верный выбор, обратившись к нам, — сделал вывод Коротченко. — С-400 смогут надежно защищать ее рубежи от любого врага. Приобрети Эрдоган Patriot, суверенитет его страны был бы потерян, это точно».

Теперь же сделки с американцами, по словам эксперта, стали невозможными: ни системы ПВО, ни истребители F-35 поставлены туркам не будут, поскольку они уже приобрели российское вооружение. Так что намерения Анкары приобрести, помимо С-400, еще и Patriot, скорее всего окажутся пустыми.