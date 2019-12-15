На Украине заявили, что Зеленский победил свои страхи на саммите в Париже

Киев, 15 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский победил собственные страхи на саммите «нормандской четверки», прошедшем в Париже. Так считает бывший заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

По мнению экс-дипломата, для Зеленского встреча в столице Франции была важна в первую очередь в психологическом плане и стала своеобразным крещением.

«Я думаю, что он победил. И, прежде всего, победил собственные страхи», — заявила она в программе «Рандеву» на «Пятом канале».

По мнению Зеркаль, президент Украины добился локальных побед на саммите «нормандской четверки». К ним экс-дипломат отнесла соглашение об обмене удерживаемых лиц по формуле «всех на всех» до конца года, а также договоренность о переходе миссии ОБСЕ в Донбассе на круглосуточный режим работы.

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже. Впервые за три года лидеры России, Украины, Франции и Германии обсудили ситуацию на Донбассе и приняли совместное коммюнике. В документе подчеркивается стремление сторон следовать Минским соглашениям.

Также стороны договорились провести разведение вооруженных сил еще на трех участках линии соприкосновения и допустить в регион сотрудников Международного комитета Красного Креста.

Напомним, в сентябре 2019 года Россия и Украина обменяли задерживаемых лиц по формуле «35 на 35». Самолет специального летного отряда «Россия» доставил освобожденных россиян в московский аэропорт «Внуково», сообщал «РИАМО».