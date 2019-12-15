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Гузеева прогулялась по Москве в «столетней» шубе

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Гузеева прогулялась по Москве в «столетней» шубе

Москва, 15 декабря. Главная «сваха Росси» Лариса Гузеева прогулялась по предновогодней Москве в «столетней» шубе. Фото с прогулки она выложила в своем Instagram и тут же сделала неожиданное признание. 

Пользователи начали расхваливать артистку, уверяя, что шуба такая уютная, а сама Гузеева в ней очень классная. На что сваха заявила, что «шубке лет 100». Однако пользователи усомнились, что ведущая говорит правду. 

«Не могу поверить, что вы донашиваете за прабабушкой», — написала одна из подписчиц.

Как отмечает портал «Утро.ру», Гузеева вообще любительница своеобразных высказываний. Так, в недавнем выпуске телепередачи «Давай поженимся» она призналась, что скатилась на дно и обозвала себя «свининой-монадой».

Женщина посетовала, что плачевного состояния довела себя сама и буквально скатилась на самое дно. Актриса откровенно рассказала, что все было так плохо, что ей даже было противно смотреть на себя в зеркало. По ее словам, она и сейчас «жирная», но неделю назад все было еще хуже.

«Но я такой человек. Если пить, значит, до проблемы. Если жрать, то уже мне не помогало ничего», – посетовала она. 

Но тут же под осуждающим взглядом свахи Розы Сябитовой заверила, что на не собирается больше быть свининой и на это дно больше никогда не вернется. 

 

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