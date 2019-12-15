Ученые назвали продукты, вызывающие привыкание

Москва, 15 декабря. Ученые из США назвали перечень продуктов, частое употребление которых может вызвать.

Эксперты поставили эксперимент, участники которого рассказали о наиболее часто употребляемых продуктах. Помимо этого, необходимо было расставить продукты, представленные в специальной анкете, в порядке привлекательности.

По итогам исследования выяснилось, что наиболее популярными являются попкорн, мороженое, печенье, шоколад, картофель фри, пирожные, пицца и чизбургеры.

Ученые считают, что такой выбор обусловлен одной общей чертой этих продуктов, а именно одинаковым соотношением жира и углеводов, схожим с аналогичными показателями грудного молока.

По словам экспертов, в раннем детстве мозг наиболее восприимчив к эмоциям и запоминает самые приятные из них, в том числе ощущения от еды.

Ранее сообщалось, что ученые из колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета составили список продуктов, вызывающих бессонницу.

Рис и белый хлеб содержат повышенное количество сахара, что может привести к потере сна, передает «РИАМО».

По словам медиков, после употребления этих продуктов организм вырабатывает инсулин для понижения уровня сахара в крови. Далее из-за этого происходит выброс адреналина и кортизола, что вызывает нарушение сна.

Для более крепкого сна специалисты советуют употреблять фрукты и овощи.