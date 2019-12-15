Дана Борисова рассказала, как Малахов силой отправил ее в клинику

Москва, 15 декабря. Скандальная телеведущая Дана Борисова никогда не скрывала правду о своем прошлом, в котором она употребляла алкоголь и наркотики. По словам звезды шоу-бизнеса, шоумен и журналист Андрей Малахов буквально спас ее, заставив пройти курс реабилитации.

О темном прошлом ведущая планирует рассказать поклонникам в автобиографической книге «Жизнь под кайфом», которая должна выйти в самое ближайшее время.

Борисова, желая предостеречь других людей от повторения своей ошибки, постоянно участвует в различных проектах и программах, направленных на борьбу с наркотической и алкогольной зависимостями.

Она призналась, что Андрей Малахов, уставший наблюдать за тем, как подруга губит свою карьеру и жизнь, как-то пришел к ней домой и «силой отправил на Самуи». В тайской клинике Борисова прошла курс реабилитации, после которого её жизнь вернулась смогла вернуться в нормальное русло, пишут «Дни.ру».

«Кстати, открою секрет, моя #жизьподкайфом начнется с того, что Андрей ночью приезжает ко мне в квартиру и силой и отправляет меня на Самуи», — написала Борисова в своем Instagram-аккаунте.

Ранее Дана Борисова впервые рассказала о бывшем супруге, который подсадил ее на наркотические вещества. По ее словам, экс-возлюбленный исчез бесследно через три месяца после свадьбы.