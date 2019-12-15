Эксперт сравнил Польшу с алкоголиком, пытающимся преодолеть тягу к бутылке

Кшиштоф Щерский, глава канцелярии польского президента, заявил, что Польша, как государство, которое граничит с Россией, ни в коем случае не будет провоцировать конфронтацию с ней государств Запада, поскольку страна может стать «жертвой этого антагонизма». Это правильные слова, однако Польша многие десятилетия сама провоцирует ухудшение международных отношений, заявил в интервью Федеральному агентству новостей председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты Российской Федерации, политолог Сергей Марков. По мнению эксперта, в данном случае Польша действует как алкоголик, пытающийся преодолеть тягу к бутылке.

«Как алкоголик, который время от времени в порыве раскаяния дает себе зарок больше никогда не пить, потому что это разрушает его здоровье, семью и работу, но все равно потом продолжает бухать, так и Польша, несмотря на подобные заявления, все равно будет оставаться «алкоголиком», продолжая вести антироссийскую политику», — считает собеседник ФАН.

Комментируя слова Кшиштофа Щерского о том, что у Польши ограничены «возможности для диалога и дипломатии», Марков сказал, что это действительно так, и назвал несколько причин в подтверждение этому.

«Во-первых, это поддержка украинской бандеровской хунты — при этом польское правительство помогает ей независимо от того, что та пришла к власти недемократическим путем в результате государственного переворота и до сих пор находится при ней благодаря системе террора. Если ее убрать, то никакого Зеленского не будет президентом, а Авакова — министром внутренних дел. Там быстро начнутся нормальные свободные выборы, на которых победят совершенно другие люди. Правительство Польши стремится превратить Украину сначала в не-Россию, а затем и в анти-Россию, которая была бы подконтрольна самой Польше — по мнению ее политиков, это превратило бы их страну в великую европейскую державу».

Второй причиной невозможности установления нормального диалога между Москвой и Варшавой политолог назвал продолжение информационной войны против России в польских СМИ.

«Также нельзя не вспомнить про войну дипломатическую — это третья причина. Во всех международных организациях Польша последовательно выступает против России. Выгодно ли это ей? Ну алкоголик тоже считает, что ему выгодно выпить, потому что мир сразу становится ему милее и дружелюбнее. А польские политики считают, что должны делать ставку на развал России, поскольку, если это произойдет, они возьмут под контроль не только Украину, но и Белоруссию, а также массу областей в европейской части РФ».

Марков считает, что Варшаве не дает покоя ее историческое прошлое — во времена Речи Посполитой 400 лет назад она не только владела всеми вышеназванными землями, но и воевала с Россией на равных, а в 1612 году поляков даже пришлось выгонять из московского Кремля, специально собрав для этих целей всенародное ополчение.