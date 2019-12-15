Эксперт рассказал, чем Россия будет сбивать гиперзвуковые тактические ракеты США

Военный аналитик Александр Перенджиев сообщил, что создаваемые для Министерства обороны РФ, которое возглавляет Сергей Шойгу, комплексы ПВО смогут справляться с гиперзвуком США.

Ранее американский генерал Джон Рафферти сообщил, что разрабатываемая оборонной корпорацией Lockheed Martin высокоточная гиперзвуковая тактическая ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля — земля», вероятно, сможет преодолевать российскую систему противовоздушной обороны.

Так, 10 декабря состоялись успешные испытания ракеты PrSM на полигоне в штате Нью-Мексико. Во время тестового пуска она сумела пролететь около 240 километров и поразила условную цель. Ожидается, что новая ракета поступит на вооружение армии США в 2023 году. Через два года планируется выпустить модификацию, способную отслеживать по радиоизлучению движущиеся цели и поражать их.

PrSM придет на смену тактическим ракетам ATACMS (Army Tactical Missile System), введенным в эксплуатацию еще в 1990 году. По словам Рафферти, основной задачей нового вооружения на европейском континенте станет преодоление российской системы ПВО.

По мнению члена экспертного совета «Офицеры России», доцента РЭУ им Г. В. Плеханова Александра Перенджиева, в настоящее время США делают ставку на то, что за счет высокой маневренности новая ракета сможет преодолевать российскую систему противовоздушной и противоракетной обороны, построенной на основе комплексов С-400. Тем не менее у России будет ответ на новейшие виды вооружения США.

«Но помимо С-400, в России активно ведутся работы по комплексу С-500, который в перспективе будет способен работать и по гиперзвуковым ракетам. Кроме того, насколько я понимаю, Россия введет работу еще над каким-то оружием, о котором мы пока не сообщаем. Хочу напомнить, что ранее была публичная команда Владимира Путина развивать гиперзвуковые противоракеты. Президент заявил о необходимости совершенствовать гиперзвуковую, противоракетную оборону и министр обороны Шойгу эту команду принял. Соответственно эти работы, как я могу предположить, уже начались. Но о том, какими они будут, что делается в этом отношении — информации в публичной плоскости нет и, наверное, не будет, пока комплекс не появится», — пояснил эксперт.

В настоящее время дальность PrSM составляет 499 км, однако в будущем этот показатель может быть доведен до 550 км, так как США и Россия больше не связаны положениями договора РСМД.

«Но вот когда США заявят, что их гиперзвуковая ОТРК уже готова и что они могут теоретически и практически нанести удар по России, может выяснится, что этот вид гиперзвукового оружия может обезвреживаться очень эффективно. Но на самом деле у нас сейчас не только против гиперзвуковых ракет, у нас в принципе сейчас идет серьезная мыслительная работа в понимании того, как нам защищаться не только от гиперзвука, но и от ударов с орбиты. Пока от удара из космоса защититься невозможно, но нужно работать. А нас случай массированной ракетной атаки у нас есть тактика ответно-встречного, а то даже и упреждающего удара, что и останавливает наших стратегических противников», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, в августе 2018 года американская компания Raytheon выложила на YouTube видео ракеты DeepStrike класса «земля-земля», предназначенной для поражения целей на расстоянии от 300 до 499 километров. Это оружие конкурирует в тендере Пентагона с ракетой от Lockheed Martin.