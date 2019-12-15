Сирия, 15 декабря. США перебросили очередной военный конвой из Ирака в Хасаку. ИГ1 взяло на себя ответственность за новую вылазку в районе поля Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре. Десять курдских радикалов были уничтожены в результате обстрела протурецких бойцов в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям боевиков юго-западнее Алеппо; подверглись атаке неизвестных на востоке Даръа.

«Исламское государство»1: заявило о новой вылазке в зоне контроля SDF**** недалеко от поля Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: оказалась под огнем САА в южной части Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: потеряли десять боевиков в результате обстрела со стороны протурецких бойцов у города Мараназ на севере Алеппо.

Соединенные Штаты: направили очередной военный конвой в Хасаку.

Провинция Алеппо

На западе Алеппо продолжаются вооруженные столкновения на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков исламистских бандформирований. В ответ на попытки атак боевиков, произошедшие накануне, правительственные войска возобновили артобстрел позиций противника. Согласно сведениям военного источника в сети Twitter (rien4djri), под ударом САА оказались оборонительные сооружения и огневые позиции исламистов на подступах к населенному пункту Халса.

Между тем поступила уточненная информация о числе погибших в рядах курдских радикалов в результате вчерашнего обстрела со стороны протурецких формирований в районе города Мараназ. По данным Twitter-канала (zaHgWzi5xJG5Ipn), точечный удар союзников Турции, в результате которого был уничтожен военный штаб Отрядов народной самообороны (YPG), также привел к нейтрализации десяти курдских боевиков.

Провинция Дейр-эз-Зор

Связанные с ИГИЛ1 источники заявили о новых вылазках террористов на оккупированной курдскими бандгруппами территории. Как передает Twitter-канал (TRACterrorism), боевики «Исламского государства» организовали подрыв автомобиля «Демократических сил Сирии» (SDF) недалеко от нефтяного месторождения Аль-Омар. Транспортное средство было уничтожено вместе с находившимися внутри курдскими радикалами. О числе погибших на данный момент ничего неизвестно. Некоторые военные эксперты связывают возросшую активность ИГ в Восточном Дейр-эз-Зоре с освобождением порядка 350 семей родственников джихадистов из лагеря «Аль-Хол» в Хасаке. Как известно, большая часть из них придерживается идеологии террористической группировки и не раз прибегала к совершению налетов в самом пункте временного размещения.

Провинция Даръа

Агентство новостей Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в восточной части провинции произошло новое нападение неизвестных. Атаке подвергся автомобиль Сирийской арабской армии (САА) на участке шоссе между населенными пунктами Намир и Ас-Сура. Группа вооруженных лиц открыла огонь по транспортному средству, в результате чего ранения получили несколько солдат правительственных сил. Более подробные сведения о последствиях налета пока уточняются. Предполагается, что к продолжающимся в регионе вылазкам имеют отношение подпольные группы боевиков вооруженной оппозиции, координирующие свои действия с силами западной коалиции, которые базируются в районе Ат-Танфа.

Провинция Идлиб

На окраинах «Большого Идлиба» вновь наблюдаются перестрелки между силами САР и боевиками незаконных группировок, связанных с «Джебхат ан-Нусрой»1***. По информации военного источника в сети Twitter (ufuk_sy), артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по расположениям радикалов в окрестностях населенных пунктов Аль-Бурдж, Ас-Сардж, Аль-Фарджа, Тель Дам и Ум Тина. Как известно, накануне исламисты, отряды которых дислоцируются в данном районе, попытались прорвать оборону правительственных подразделений недалеко от заброшенной базы у Абу-Духура, в очередной раз нарушив режим прекращения огня, действующий на линии соприкосновения сил.

Провинция Хасака

Информационный портал Euphrates Post сообщает о том, что в провинцию прибыл военной конвой Соединенных Штатов. Колонна с подкреплениями была переброшена со стороны Иракского Курдистана через пограничный переход «Семалка» и проследовала в направлении города Камышлы. Отмечается, что этот конвой стал крупнейшим из прибывших с тех пор, как США заявили о выводе своих войск с территории Сирии. В его составе находится военная техника, материально-техническое обеспечение, машины скорой помощи, а также танки, как правило используемые для охраны нефтяных полей в соседнем Дейр-эз-Зоре. Как известно, природные ресурсы страны незаконно эксплуатируются США и проамериканскими «Демократическими силами Сирии» (SDF), несмотря на протест властей и местного населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.