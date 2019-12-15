В России предложили поставить точку в вопросе о претензиях японцев по Курилам

Глава японских коммунистов Кадзуо Сии заявил о том, что власти Японии должны объяснить Москве, что весь Курильский архипелаг исконно принадлежит японцам. Политик считает несправедливым Сан-Францисский мирный договор, заключенный по итогам Второй мировой войны и закрепляющий поражение Японии, по которому Токио официально отказался от островов, и предлагает его аннулировать.

Очередную попытку японцев нарушить территориальную целостность России корреспонденту ФАН прокомментировал заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

«Заявлять можно все, что угодно. Я думаю, что все политические силы Японии такие заявления могут делать. Но никаких разговоров по возврату Курильских островов быть не может. И вы помните наверняка, что год назад, когда эта тема начала активно обсуждаться в связи с визитом премьер-министра Японии в Россию, наши сахалинские коммунисты провели мощный многотысячный митинг против возврата Курил. У нас совершенно четкая позиция. Это территория Российской Федерации, и она незыблема, и никаких вопросов о территориальной целостности страны не может стоять ни в рамках переговоров с Японией, ни в рамках заявлений каких-то политических сил», — пояснил Афонин.

Несмотря на четкую позицию России по этому вопросу, Кадзуо Сии все же считает, что официальному Токио необходимо заявить претензии на всю Курильскую гряду. А также полагает, что в результате успешно проведенных переговоров с Москвой вполне реально получить обратно хотя бы острова южной части.

Афонин уверен, что попытки переговоров по уступкам Японии могут предпринимать разве что либеральные представители России, которые остались у власти, в рамках каких-то интересов транснациональных компаний или при каких-то попытках сдачи России Западу. Но у всех россиян совершенно жесткая позиция, и даже обсуждение этой темы внутри России или лоббирование этих вопросов могут вызвать пагубные последствия для действующей власти.

«Я думаю, что этот вопрос нужно вообще снять с повестки дня. У японцев, понятное дело, есть претензии, хоть они должны четко помнить о всех исторических событиях, связанных с передачей Курил Советскому Союзу. Надо просто поставить точку в этом вопросе. Они там у себя будут это обсуждать, а нам надо в большей степени говорить о развитии страны. Чем сильнее страна, тем меньше у наших оппонентов возможных претензий», – заключил Афонин.

Напомним, что Япония претендует на четыре острова в южной части Курильской гряды: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

В прошлом году Геннадий Зюганов заявлял, что заключение «мирного договора» между Россией и Японией лишено политического и практического смысла, так как 2 сентября 1945 года Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции, предусматривающий отказ от любых претензий на утраченные ею территории, включая южную часть острова Сахалин и Курильские острова, возвращенные в состав нашей страны.

Коммунисты опасаются, что передача Японии островов Курильской гряды может привести к тяжелым геостратегические последствиям. Флот США — главного союзника Японии — получит доступ в Охотское море, которое ныне является внутренним морем России. Это обеспечит американцам полный контроль над выходом в океан надводных кораблей и атомных подводных лодок Тихоокеанского флота.