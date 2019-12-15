Глава Минобороны Турции объяснил, почему Анкара купила российские С-400

Доха, 15 декабря. Турецкие власти были вынуждены приобрести российские С-400 для защиты своей территории, поскольку западные государства проигнорировали запросы Анкары о покупке систем ПРО. Об этом заявил в воскресенье во время Дохийского форума руководитель Минобороны Турции Акар Хулуси.

«С 1999 года мы обращались к США, Франции, но в результате были вынуждены купить эту систему у России для защиты нашей страны, потому что для этого была необходимость», — подчеркнул военный министр.

Глава военного ведомства Турции заверил, что Анкара продолжает оставаться членом Североатлантического альянса и не планирует покидать военный блок. Он напомнил, что турецкие власти выполняют абсолютно все обязанности в зоне ответственности в рамках НАТО. По его словам, на сегодняшний день Анкара обсуждает с Вашингтоном сделку по покупке истребителей F-35.

Как сообщали «Известия», ранее глава вашингтонской администрации Дональд Трамп заявил, что не продаст Турции истребители-бомбардировщики F-35, поскольку страна согласилась на покупку С-400.

Напомним, поставки ПВО С-400, вызвавшие кризис в турецко-американских отношениях начались в середине июля. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле будущего года.