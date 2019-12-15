Эксперт предсказал низкий спрос на iPhone 12

Москва, 15 декабря. Новая модель iPhone 12 может разочаровать пользователей и инвесторов. Гаджет, поддерживающий 5G, вряд ли будет пользоваться огромным спросом в ближайшее время. Об этом заявил эксперт Джим Мюнстер.

По мнению специалиста, устройство вряд ли будет пользоваться большим спросом, поскольку в США сеть 5G ещё не функционирует в полной мере. Этот процесс продлится еще значительное время, подчеркивает эксперт.

Таким образом, уровень продаж скорее зависит не от производителя, а от операторов сотовой связи. Рост популярности модели напрямую связан с тем, насколько быстро будет развернута сеть пятого поколения, уверен Джим Мюнстер.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о рейтинге лучших гаджетов уходящего десятилетия. Лидером в списке стал планшет Apple iPad 2010 года, который во многом определил последующее развитие компьютерных технологий.

Второе место занял электромобиль Tesla Model S 2012, оказавший значительное влияние на автомобильную промышленность. Вслед за ним идет мини-компьютер Raspberry Pi, вмещающий в себя много полезных и интересных вещей, в том числе робототехнику и домашнюю автоматизацию.

Также, в списке представлены квадрокоптер DJI Phantom, часы Apple Watch, наушники AirPods, приставка Nintendo Switch, контроллер видеоигр Xbox Adaptive Controller, передает «360».