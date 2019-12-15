В ДНР заявили о готовности предложить Киеву новые участки для разведения сил в Донбассе

Донецк, 15 декабря. Глава представительства Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил о готовности предложить Киеву новые участки для отвода сил и техники в Донбассе.

Он отметил, что в представительстве ДНР в СЦКК приветствуют решения лидеров саммита в «нормандском формате» касательно шагов достижения полного прекращения огня в регионе.

Якубов также обратил внимание на то, что крайне важно принятие дополнения к рамочному решению о разведении сил и средств, которым будут регламентированы шаги по демилитаризации участков, сообщает РИА Новости.

По его словам, опыт разведения сил и средств на пилотном участке №3 в районе села Петровское продемонстрировал, что Киев, невзирая на гарантии безопасности, нарушает режим прекращения военных действий, подвергая риску людей, которые участвуют в проведении разведения.

Ранее сообщалось, что по результатам парижского саммита в «нормандском формате» было озвучено о необходимости реализовать отвод сил и средств на новых участках линии соприкосновения в Донбассе.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ украинская сторона начала так называемую антитеррористическую операцию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но Киев систематически нарушает Минские соглашения.