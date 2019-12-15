Украинский продюсер заявил, что Ротару поздно травить за гастроли в России

Киев, 15 декабря. Известный украинский продюсер Владимир Бебешкo встал на защиту певицы Софии Ротару, которую подвергли травле за выступление в России на фестивале «Песня года».

Бебешко напомнил, что Ротару ездит в Россию каждый год, и там ей вручают заслуженные награды.

«Она является певицей мира, народной артисткой Молдовы, Украины, России, СССР. Ей 72 года. Я считаю, что уже поздно ее травить, что-то говорить. Это как Алла Пугачева», – рассказал продюсер в комментарии местному телеканалу.

Тут же Бебешко подчеркнул, что Ротару любит Украину не меньше, чем те, кто ее травят. По его словам, ему довелось работать с артисткой, и она говорит, что в России она поет для тех украинцев, которые живут в этой стране и приходят ее слушать.

«Они также украинцы – и заробитчане, и люди, которые выехали», – отметил он.

Как отмечает «Газета.ру», в программе «Песня года» Ротару участвует с 1973 года. Правда, в 2018 года она не приехала на масштабный концерт в Россию, потому что на Украине было введено военное положение.