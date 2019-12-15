Собчак напомнила о своей бурной молодости фотографией в золотистом мини



Москва, 15 декабря. Телеведущая Ксения Собчак решила напомнить о своем бурном прошлом, опубликовав фото в супер-коротком платье. Снимок экстремального золотистого мини появилось в ее аккаунте в Instagram.

«Как молоды мы были!» — написала Собчак и поставила хэштег #янежалеюниочем.

Реакция на фото в комментариях была очень разной. Кому-то снимок понравился, кто-то не удержался от язвительных замечаний. А многие подписчики даже признались Собчак

«Ксения, вы крутая во всех смыслах, случаях и т. п.», «Красотка была, и есть, и останешься. Люблю, целую», «Ксения Анатольевна, да вы и сейчас отлично выглядите», «Главное — молодость в душе, и в глазах огонь, а в сердце пожарище. Любите и будьте любимы», — такие комплименты появились в комментариях под снимком.

Сейчас Ксении 38 лет. Как отмечает телеканал 360, в юности она любила вести себя довольно вызывающе, оказывалась в центре разных громких скандалов, привлекая внимание желтых таблоидов. Девушку даже окрестили «русской Пэрис Хилтон» и «блондинкой в шоколаде». На фоне этого золотистое мини можно рассматривать как некий символ того, что Ксения является яркой представительницей так называемой золотой молодежи.