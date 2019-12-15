Диетолог рассказала о стопроцентном способе не потолстеть

Москва, 15 декабря. Диетолог и специалист по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, что можно есть все и не толстеть. По словам эксперта, есть способ, который сработает на 100%.

Усенко в своем Instagram-аккаунте заявила, что необходимо отказаться от еды после 18.00 и не завтракать ранее 08.00. Такой метод сбережения фигуры, по ее словам, подходит тем, кто хочет во время отдыха попробовать как можно больше. Она подчеркнула, что особенность метода заключается в том, что между приемами пищи есть перерыв в 14 часов.

«Главное — не есть после 18.00 и не завтракать ранее 08.00! Это касается и алкоголя, хотя вино с водой… Я бы разрешила пить вам после 18.00, но без еды», — поделилась своим секретом Усенко.

Как ранее сообщал телеканал «360», диетологи порекомендовали следить за размером порций и количеством съеденного, чтобы не набрать лишний вес. По их словам, не нужно употреблять пищу в случайное время и торопиться во время ее приема.