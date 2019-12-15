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Макрон прервал разговор Путина и Зеленского на встрече в Париже, рассказал Песков

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Макрон прервал разговор Путина и Зеленского на встрече в Париже, рассказал Песков

Москва, 15 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал подробности встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, состоявшейся во время саммита «нормандской четверки».

По словам Пескова, президенты стран начали разговаривать, но пока не пришли к согласию по многим вопросам.

«Они, разумеется, используют разную терминологию», — рассказал пресс-секретарь главы государства в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Он также добавил, что национальные лидеры разговаривали друг с другом около 15 минут, но их беседу прервал президент Франции Эммануэль Макрон, который настаивал на продолжении работы саммита.

Саммит в «нормандском формате» прошел 9 декабря в Париже впервые за три года. В результате переговоров президенты России, Украины, Франции и канцлер Германии Ангела Меркель приняли совместное коммюнике. В документе подчеркивается стремление сторон следовать Минским соглашениям.

В частности, было принято решение обменять удерживаемых лиц по формуле «всех на всех» до конца года, сообщает «Пятый канал». Кроме того, стороны сочли необходимым осуществить разведение войск еще на трех участках линии соприкосновения, расширить мандат ОБСЕ и допустить в Донбасс сотрудников Международного комитета Красного Креста.

Следующую встречу лидеров стран – участников «нормандской четверки» планируется провести через четыре месяца.

 

Источник: РИА Новости
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