Плавдок со списанной подлодкой затонул в Севастополе

Севастополь, 15 декабря. Списанный плавучий док с непригодной подводной лодкой затонул в Севастополе минувшей ночью. Об этом рассказали журналистам в воскресенье источники в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

«Затонул списанный плавдок. В нем находилась списанная подводная лодка», — передает ТАСС слова собеседника.

В экстренных службах города уточнили, что субмарина Черноморского флота (ЧФ) Б-380 всплыла на поверхность и находится на плаву. Не исключается, что затопление могло случиться из-за технического состояния дока, эксплуатация и ремонт которого были неосуществимы.

Данных о пострадавших нет.