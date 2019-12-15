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Плавдок со списанной подлодкой затонул в Севастополе

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Плавдок со списанной подлодкой затонул в Севастополе

Севастополь, 15 декабря. Списанный плавучий док с непригодной подводной лодкой затонул в Севастополе минувшей ночью. Об этом рассказали журналистам в воскресенье источники в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

«Затонул списанный плавдок. В нем находилась списанная подводная лодка», — передает ТАСС слова собеседника.

В экстренных службах города уточнили, что субмарина Черноморского флота (ЧФ) Б-380 всплыла на поверхность и находится на плаву. Не исключается, что затопление могло случиться из-за технического состояния дока, эксплуатация и ремонт которого были неосуществимы.

Данных о пострадавших нет.

Источник: ТАСС
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