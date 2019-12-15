Ян нокаутировал Фейбера на турнире UFC

Лас-Вегас (штат Невада, США), 15 декабря. Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян нокаутировал американца Юрайю Фейбера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Финал схватки попал на видео.

Решающий удар Ян нанес Фейберу на 43-й секунде третьего раунда поединка. После этого Юрайя рухнул на канвас и «под занавес» получил еще ногой в голову.

Для россиянина это победа стала уже шестой под эгидой UFC. У Файбера же продолжилась черная полоса: это его 12-е поражение в карьере. В октагон спортсмен вернулся летом этого года.

Из спорта Юрайя ушел в декабре 2016 года. В первом поединке после перерыва удача улыбнулась ему и он за 46 секунд нокаутировал Рикки Саймона.