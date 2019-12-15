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В России создали приложение для реабилитации после сложных операций на сердце

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В России создали приложение для реабилитации после сложных операций на сердце

Кемерово, 15 декабря. Сотрудники Кемеровского Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний разработали первое в России приложение, которое поможет в реабилитации кардиологических больных.

Приложение предназначено для пациентов, которые перенесли серьёзные операции на сердце — коронарное шунтирование, протезирование клапанов, сообщает Газета Кемерова.

При этом преимуществами нового приложения смогут воспользоваться и люди с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как стенокардия, инфаркт миокарда. 

Разработка позволяет контролировать уровень холестерина, индекс массы тела, определять оптимальные физические нагрузки и получать консультации специалистов.

«Благодаря специальному приложению контроль факторов риска ведется как со стороны врача, так и со стороны пациента, обеспечивая партнерское взаимодействие. Наши пациенты не только получают индивидуальную программу по ходьбе и лечебной гимнастике, перечень тренировок, но и имеют возможность обращаться к нам за помощью, корректировать интенсивность нагрузок по необходимости», — рассказала Светлана Помешкина, руководитель грантового проекта, заведующая лабораторией реабилитации, доктор медицинских наук.

Сейчас специалисты набирают тестовую группу больных для тестирования приложения. 

Ранее сообщалось, что в рамках региональной программы «Развитие детского здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» в Бугурусланской городской детской поликлинике сделали масштабный ремонт и расширили функционал медучреждения, передает RIA56.

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