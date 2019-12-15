Эксперты узнали, какими странами интересовались туристы в 2019 году

Москва, 15 декабря. Назван топ-10 стран, поездками в которые туристы чаще всего интересовались в Google. Об этом сообщает ресурс Travel & Leisure.

Так, оказалось, что в уходящем году больше всего запросов было о поездках на Мальдивы, в Японию, на Бора-Бора, в Лас-Вегас. Кроме того, путешественников активно интересовали поездки в Мексику, на Аляску, в Новый Орлеан, Калифорнию, Нью-Йорк, а также Коста-Рику.

Специалисты не исключили, что поток путешественников в эти города и страны, скорее всего, будет расти в следующем году.

Ранее вице-президент Российского союза туристической индустрии Юрий Барзыкин в интервью телеканалу «360» рассказал, что в этом году спрос на зимние путешествия у россиян вырос более чем на 10% по сравнению с прошлым годом.