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Журнал Time составил рейтинг лучших гаджетов десятилетия

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Журнал Time составил рейтинг лучших гаджетов десятилетия

Москва, 15 декабря. Американский журнал Time составил топ-10 лучших гаджетов уходящего десятилетия. В качестве лидеров рейтинга журналисты обозначили планшет Apple iPad, электромобиль Tesla и мини-компьютер Raspberry Pi.

Первое место в списке занял планшет Apple iPad 2010 года, который во многом определил последующее развитие компьютерных технологий.

Вслед за ним идет электромобиль Tesla Model S 2012, оказавший значительное влияние на автомобильную промышленность. Третьим стал мини-компьютер Raspberry Pi, вмещающий в себя много полезных и интересных вещей, в том числе робототехнику и домашнюю автоматизацию.

Кроме того, в рейтинг вошли квадрокоптер DJI Phantom, часы Apple Watch, наушники AirPods, приставка Nintendo Switch, контроллер видеоигр Xbox Adaptive Controller.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о рейтинге лучших видеоклипов десятилетия по версии Youtube. Первым в списке стал клип на песню Луиса Фонси и Дэдди Янки Despacito, вышедший в январе 2017 года. Второе место занял Эд Ширан и видео на его трек Shape of You. Клип на композицию Thinking Out Loud этого же исполнителя значится на десятой строчке рейтинга, таким образом Эд Ширан является единственным артистом, дважды представленным в списке.

Другие места в рейтинге достались клипам Джастина Бибера на песню Sorry, Кэти Перри на композицию Roar и группы Maroon 5 на песню Sugar, передает «Пятый канал».

Источник: «Звезда»
© 2019 Федеральное агентство новостей
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