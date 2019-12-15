Немецкий кардиолог рассказал, как защитить сердце

Дюссельдорф, 15 декабря. Главный врач медицинской клиники Sana в Дюссельдорфе Торстен Дилл рассказал, как защититься от болезней сердца. Об этом сообщает издание Focus.

По словам немецкого кардиолога, необходимо придерживаться простых правил, касающихся питания и занятий физическими упражнениями. Так, одним из эффективных методов защитить «главный мотор» эксперт назвал постоянные тренировки на выносливость.

«Я хожу по часу три раза в неделю, независимо от погоды. Регулярность важна для сердца», — признался врач.

Дилл предложил отказаться от использования лифта и систематически ходить по лестнице. Кроме того, по его словам, нужно больше есть рыбу и овощи, что помогает не набирать лишнюю массу.

Также немецкий доктор назвал стресс одним из факторов сердечных заболеваний, поскольку он обычно сопровождается проблемами со сном, употреблением спиртного и большого количества сладостей. Он рекомендовал следить за уровнем холестерина и артериальным давлением.

Ранее врач-кардиолог Юрий Конев рассказал, что самой частой причиной внезапной смерти является сильный стресс, сообщал телеканал «360».

Немецкие специалисты ранее рассказали, что кофе не только не повышает давление, но и помогает бороться с раком, а вино повышает риск аритмии. По словам экспертов, если человек систематически пьет кофе, то кофеин не повышает давление и абсолютно никаких рисков не несет, отмечал «Царьград».