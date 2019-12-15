Володин призвал защищать военных корреспондентов в горячих точках

Москва, 15 декабря. Журналистов, которые честно выполняют свою работу, рискуя при этом своим здоровьем и даже жизнью, нужно поддерживать и защищать, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В пресс-службе спикера ГД напомнили, что 15 декабря в России установлен День памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей.

«Необходимо делать все, чтобы тот трагический список имен, которые мы вспоминаем сегодня, не пополнялся», — подчеркнул он.

В настоящее время в России уже действует закон по защите репортеров в горячих точках. Этот документ депутаты Госдумы разработали совместно с журналистским сообществом. В соответствии с ним журналист, который пострадал в зоне боевых действий, может получить компенсацию, а если корреспондент погибнет, компенсацию получит его семья.

«Профессия военного журналиста — одна из самых опасных. Они рискуют своей жизнью, чтобы люди могли знать правду о происходящем», — добавил Володин.

Впервые родственники и коллеги погибших журналистов собрались 11 декабря 1991 года после того, как в сентябре того же года в Югославии сербские боевики расстреляли машину журналистов. Жертвами стали корреспондент российского телевидения Виктор Ногин и оператор Геннадий Куренной.