Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

77
0 Оставить комментарий

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Москва, 15 декабря. Сын певицы Валерии Арсений Шульгин снова попал в ДТП. И оно стало уже третьим по счету за неделю. О новом происшествии молодой человек рассказал в своем Instagram.

«Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол», — сообщил Арсений в сторис.

На этот раз, к счастью, обошлось без серьезных травм. Автомобили, в одном из которых находился Шульгин, только слегка ударились друг о друга. По словам Арсения, у его машины всего лишь погнулась рамка для госномера. Сотрудников ДПС на место ДТП решили не вызывать, уточняет Пятый канал.

«Ничего страшного», - так Арсений подписал опубликованные с места ДТП фотографии.

А вот первое дорожное происшествие с Шульгиным и его девушкой произошло под Тосно, когда они ехали из Москвы в Петербург. «Ягуар» занесло на трассе М-11, иномарка протаранила отбойник. В итоге Арсений очень сильно ударился головой о подголовник и разбил губу. Пришлось даже поехать в больницу.

© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров