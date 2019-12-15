Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Москва, 15 декабря. Сын певицы Валерии Арсений Шульгин снова попал в ДТП. И оно стало уже третьим по счету за неделю. О новом происшествии молодой человек рассказал в своем Instagram.

«Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол», — сообщил Арсений в сторис.

На этот раз, к счастью, обошлось без серьезных травм. Автомобили, в одном из которых находился Шульгин, только слегка ударились друг о друга. По словам Арсения, у его машины всего лишь погнулась рамка для госномера. Сотрудников ДПС на место ДТП решили не вызывать, уточняет Пятый канал.

«Ничего страшного», - так Арсений подписал опубликованные с места ДТП фотографии.

А вот первое дорожное происшествие с Шульгиным и его девушкой произошло под Тосно, когда они ехали из Москвы в Петербург. «Ягуар» занесло на трассе М-11, иномарка протаранила отбойник. В итоге Арсений очень сильно ударился головой о подголовник и разбил губу. Пришлось даже поехать в больницу.