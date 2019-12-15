Фанаты устроили пожар и драку с охранниками на концерте Макса Коржа в Перми

Пермь, 15 декабря. Фанаты зажгли десятки фаеров посреди зала на концерте исполнителя Макса Коржа. Администрация концертного зала вызвала пожарную службу, которая пыталась устранить возгорание, поливая зрителей из шлангов. Видео в своем Instagram-аккаунте разместил один из участников концерта.

«Кайф для пожарных поливать на концерте в центре зала», — написали пользователи социальной сети в комментариях под роликом.

В ответ на действия МЧС болельщики выхватили пожарный рукав. В результате выступление музыканта превратилось в столкновения между фанатами и охраной пермского Дворца спорта.

В пресс-службе МЧС Прикамья «URA.RU» сообщили, что не получали сигналов о вызове пожарных к месту проведения концерта.

На концерте также присутствовали зрители из Екатеринбурга, которые приехали в Пермь на заказном автобусе. Позже стало известно, что по пути домой после концерта автобус с меломанами съехал в кювет и перевернулся. По сведениям ГУ МВД по Свердловской области, водитель автобуса в какой-то момент уснул за рулем. В результате различные травмы получили 15 человек, в общей сложности в салоне автобуса было 53 пассажира. Позже дело о ДТП взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.