Гаага, 15 декабря. Интернет-ресурс WikiLeaks представил документы, на основании которых высказал предположение, что авторы доклада миссии ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в Сирийской Арабской Республике вовсе не работали в этой стране.

Постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин этим летом заявлял, что руководитель команды МУФС, приехавший в сирийскую столицу для расследования инцидента в городе Дума, моментально отправился в соседнюю страну и никогда не был в Думе.

Накануне WikiLeaks опубликовал меморандум одного из членов МУФС, адресованный руководителю ОЗХО Фернандо Ариасу. Документ датирован серединой марта текущего года. Так, автор меморандума уверяет, что примерно два десятка инспекторов выражают тревогу из-за доклада, который, по их мнению, не отражает мнение членов команды, действовавшей в Думе. В частности, в документе указано, что доклад составляла другая команда — так называемая «основная группа МУФС», лишь один член которой был в Думе. Подчеркивается, что остальные «работали только в стране X».

Запад обвинял сирийские власти в химатаке на Думу в Восточной Гуте, которая якобы имела место 7 апреля 2018 года, и пригрозил военными ударами. В качестве «доказательств» химической атаки псевдогуманитарная организация «Белые каски» использовала видеокадры, на которых запечатлены якобы «пострадавшие» жители Думы.

Напомним, 9 декабря Федеральное агентство новостей опубликовало третий материал из цикла публикаций о текущей ситуации в САР, в котором речь идет об усилиях россиян в борьбе с террористами.

Ранее ФАН опубликовал вторую часть расследования, в котором шла речь о связях США и боевиков в Сирии. США систематически предоставляют террористам инструкторов, обеспечивают всем необходимым вооружением, боевыми беспилотниками и наемниками в обмен на сирийсие природные богатства. В первой части расследования рассказывалось о связях сбежавшего из России олигарха Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ1. Так, среди вещей террористов был найден номер телефона российского журналиста.

1 Организация запрещена на территории РФ.