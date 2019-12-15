В США фанат Гарри Поттера повторил его полет на метле



Вашингтон, 15 декабря. Большой поклонник Гарри Поттера из США поразил пользователей, выложив в Сеть ролик, на котором он в образе мальчика-волшебника передвигается на летающей метле.

«Они отклонили мое заявление в Хогвартс, но я все же нашел способ стать волшебником», — написал 29-летний Зак Кинг в своем аккаунте в Instagram.

Правда, в конце видео становится понятно, что полет, конечно, ненастоящий, и фанат книг Джоан Роулинг просто оказался хорошим фокусником. Видимость полета молодой человек создал с помощью скейтборда и зеркала, пишет газета «Известия».

В комментариях подписчики Зака пришли в восторг от увиденного.