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В США фанат Гарри Поттера повторил его полет на метле

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В США фанат Гарри Поттера повторил его полет на метле
Вашингтон, 15 декабря. Большой поклонник Гарри Поттера из США поразил пользователей, выложив в Сеть ролик, на котором он в образе мальчика-волшебника передвигается на летающей метле.

«Они отклонили мое заявление в Хогвартс, но я все же нашел способ стать волшебником», — написал 29-летний Зак Кинг в своем аккаунте в Instagram.

Правда, в конце видео становится понятно, что полет, конечно, ненастоящий, и фанат книг Джоан Роулинг просто оказался хорошим фокусником. Видимость полета молодой человек создал с помощью скейтборда и зеркала, пишет газета «Известия».

В комментариях подписчики Зака пришли в восторг от увиденного.

 «Великолепно», «С самого начала я подумал, что это реальный полет», «Это так круто», «Все еще не могу понять, как он это сделал», «Это умно», — написали они в комментариях.

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