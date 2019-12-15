Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от майонеза на Новый год

Москва, 15 декабря. Эксперты Роспотребнадзора порекомендовали россиянам не злоупотреблять на Новый год салатами с майонезом, а отдать предпочтение легким закускам и нежирным блюдам. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе организации.

По словам экспертов, на новогоднем столе вечером необходимо поставить легкие салаты из зелени и свежих овощей без майонеза и масляных заправок, поскольку такая еда — это нагрузка на печень и поджелудочную железу.

В Роспотребнадзоре также обратили внимание на то, что на столе должны быть фрукты, которые призваны активизировать работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Кроме того, надо избегать употребления продуктов без термической обработки, сообщает ТАСС.

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