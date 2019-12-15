Россияне стали тратить больше денег на покупку смартфонов

Москва, 15 декабря. Жители России в 2019 году потратили больше денег на покупку смартфонов, чем в прошлом году. Помимо этого, средняя цена на гаджеты в России выросла на 5% и теперь составлять от 16 до 17 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Как говорят в «М.Видео-Эльдорадо», россияне предпочитают покупать более производительные и технически совершенные модели, которые будут оставаться актуальными в ближайшие несколько лет. По их данным, продажи смартфонов ценой выше 50 тысяч рублей по сравнению с 2018 годом выросла более чем на четверть.

Росту спроса на более дорогие модели смартфонов способствуют программы рассрочки и утилизации старых гаджетов в обмен на новую технику со скидкой. В «Вымпелкоме» говорят, что в рассрочку и кредит было куплено около четверти от всех смартфонов.

Самыми востребованными производителями смартфонов в 2019 году оказались Samsung, Huawei/Honor, Xiaomi и Apple. Компания Apple доминирует в денежном отношении.

Ранее сообщалось об основных запросах российских покупателей при выборе смартфона. Главными критериями при выборе гаджета стали тройная камера и наличие функции бесконтактной оплаты. Чуть менее, но все же важны дисплей не меньше 5,5 дюймов и объем памяти от 64 гигабайт.

Также отмечается, что потребители начинают интересоваться техникой с поддержкой 5G и с разрешением камеры более 48 мегапикселей. По прогнозам торговых площадок, скоро станут актуальными смартфоны со спрятанной под экраном фронтальной камерой.

Ранее сообщалось, что в России рекордно снизилась цена на последнюю модель iPhone. Базовую версию смартфона с 64 гигабайтами памяти можно купить за 77 тысяч рублей.