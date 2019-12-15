Назван топ-5 перспективных направлений для туризма в России

Москва, 15 декабря. Эксперт назвал топ-5 перспективных регионов России для внутреннего туризма, призвав обратить внимание на Удмуртию и Мурманск.

Как отметил руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Евгений Малыгин, в настоящее время инфраструктура нижеуказанных регионов специально развивается с учетом привлечения туристического потока. Как считает специалист, перспективным регионом можно считать Удмуртию, поскольку руководство республики прилагает усилия для становления региона как центра исторического и культурного туризма.

По мнению Малыгина, прошедший в России в 2018 года мундиаль вдохновил на развитие туризма Самарскую область, передает RT.

Кроме того, эксперт призвал обратить внимание на Мурманск и населенный пункт Териберку в Мурманской области. Он признал, что инфраструктура в регионе слабая, но это также можно назвать своеобразной особенностью, поскольку в регион все-таки люди едут за красотой северной природы.

В числе наиболее перспективных направлений для развития внутреннего туризма Малыгин назвал Республику Тыву и Бурятию.

«Мы привыкли, что Бурятия — это Байкал. Но последние пару лет эта республика открывает новые направления и грани. Паломнический, экологический и этнографический туризм, горные лыжи и гастротуры», — подчеркнул он.

Как сообщал телеканал «360», туристы, которые отправятся в 2020 году на Камчатку, смогут проехать по новым круизным маршрутам.