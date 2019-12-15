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Львовский журналист призвал украинцев выдвинуть условие жителям Донбасса

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Львовский журналист призвал украинцев выдвинуть условие жителям Донбасса

Львов, 15 декабря. Донбасс — это «ленивый регион», население которого не собирается меняться ради того, чтобы вернуться под контроль киевских властей. Об этом в эфире львовского телеканала NТА заявил ведущий Остап Дроздов.

По мнению львовского журналиста, граждане Украины должны выдвинуть условие населению Луганской и Донецкой народных республик, чтобы им можно было «вернуться» в состав Украины.

«Вся история Донбасса — это история большой глобальной лени. Это ленивые люди. Вся история реинтеграции Донбасса упирается в единственное их требование: «Мы не хотим и не будем меняться. Мы просто хотим быть такими, как мы есть», — заявил Дроздов.

В ходе эфира ведущий также задал вопрос соотечественникам касательно того, хотят ли они «выставить жителям Донбасса условия для их собственных изменений».

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев приступил к военной кампании против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы, но украинская сторона систематически нарушает минские договоренности.

Источник: NTA
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