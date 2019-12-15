В США сообщили о ракете, способной преодолеть российскую ПВО. События дня. ФАН-ТВ

Пушков раскритиковал идею Киева по Донбассу В Совете Федерации РФ с большим сомнением отнеслись к новым идеям Киева по Донбассу. Вместо отвода войск от линии соприкосновения Украина «фантазирует» о неких миротворцах ООН в регионе — такую оценку дал российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, Киеву нужно сосредоточиться на разведении сил, а не предлагать идеи, которые на «нормандском саммите» в Париже вообще не обсуждались. Напомним, что ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что миротворцы ООН вновь могут появиться в Донбассе, если Киев посчитает Минские соглашения неэффективными. Хотя именно эти документы по-прежнему остаются основой работы «нормандского формата».

Турция может купить «американских патриотов» Тем временем Анкара все-таки направила запрос Вашингтону о покупке противоракетных систем Patriot. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Напомним, что ранее Штаты грозились отменить поставки своих истребителей F-35. Их недовольство связано с тем, что Анкара закупила российские системы ПВО С-400. Впрочем, несмотря на возможную покупку Patriot, от наших военных комплексов турецкие власти тоже не отказываются. Любопытно, что ранее в американских СМИ появилась информация о новых разработках США. В частности, издание Breaking Defense со ссылкой на генерала Джона Рафферти написало, что Вашингтон к 2023 году может обзавестись ракетой класса «земля-земля», способной преодолеть противовоздушную оборону России. Ну, а Турция, видимо, на всякий случай решила провести контрольную закупку с обеих сторон.

Экс-прокурор из Владикавказа задержана по делу об убийстве А в Следственном комитете России сообщили новые подробности о делах печально известной банды Аслана Гагиева. Оперативники задержали экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову. По версии следствия, в 2012-м она заказала банде Гагиева убийство бывшего мужа сестры, следователя Александра Леонова. В том же году мужчина был убит в Москве. Напомним, что ОПГ, созданная около 15 лет назад, насчитывала более 50 преступников. На их счету 60 убийств в Москве, Московской области и Северной Осетии. Свыше 20 участников банды Гагиева уже приговорены к длительным срокам, многие еще разыскиваются или находятся под следствием. Сам Аслан Гагиев был экстрадирован в Россию в прошлом году из Австрии.