Россияне стали чаще оплачивать свои корпоративы

Москва, 15 декабря. Только половина корпоративов в Российской Федерации полностью оплачиваются работодателем, остальные финансируются либо совместно с сотрудниками, либо исключительно за счет работников, говорится в исследовании сервиса HeadHunter.

Подчеркивается, что 51% корпоративов в России организуется полностью за счет бюджета работодателя. 37% праздников имеют совместное финансирование от работодателя и сотрудников, и 12% вечеринок устраиваются только за счет самих работников.

В большинстве случаев корпоративы полностью оплачиваются работодателем в крупнейших городах России, в Москве (67%) и Санкт-Петербурге (65%).

В исследовании отмечается, что если бы перед сотрудниками стоял выбор между новогодней вечеринкой или премией, то 72% работников отдают предпочтение денежному вознаграждению.

Среди тех, кто выбирают вечеринку с коллегами, большинство составляют работники сферы закупок, госсектора и продаж.