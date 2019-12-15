В Боливии запросили ордер на арест Моралеса

Сукре, 15 декабря. Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес сообщила журналистам, что на днях будет выдан ордер на арест беглого экс-лидера страны Эво Моралеса. Об этом пишет издание Los Tiempos.

По данным газеты, Моралеса приняли решение арестовать также за «неуважение к конституции Боливии и ее переписывание». По словам Аньес, бывший лидер страны должен ответить перед правосудием. Кроме того, она добавила, что прошение на арест уже подано. Действия Моралеса должны расценивать, по ее мнению, как «подстрекательство к мятежу и терроризму». При этом она отметила, что латиноамериканской стране необходимы перемены, сообщает KP.ru.

Как ранее передавал телеканал «360», боливийская прокуратура заподозрила Моралеса в государственной измене.

Напомним, Эво Моралес объявил о сложении своих полномочий президента страны 10 ноября на фоне продолжающихся протестов, после чего скрылся в Мексике вместе с другими представителями руководства государства. При этом он назвал произошедшее переворотом и заявил, что готов вернуться в страну.

Масштабные беспорядки в Боливии начались после объявления итогов выборов главы государства, которые прошли 20 октября 2019 года. На них победил Моралес, но его главный оппонент Карлос Меса не признал итоги голосования.

Москва признала Аньес временным президентом Боливии. Российская сторона назвала события, которые привели к отставке Моралеса, аналогичными госперевороту, но посчитали происходящее внутренним делом страны.