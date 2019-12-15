В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору и завариванию чая

Москва, 15 декабря. Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рассказали, как правильно выбирать и заваривать чай. Рекомендации к Международному дню чая опубликованы на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре напомнили, что чаем называется изготовленный из листьев camellia sinensis пищевой продукт, которые не содержит других пищевых компонентов. Существует черный, зеленый, желтый и белый чаи, улун и пуэр. Иногда в список добавляют каркаде, ройбуш и мате, но эти напитки изготовлены из других растений.

Специалисты советуют при выборе заварки обратить внимание на маркировку и целостность упаковки. Также следует проверить содержимое — сухие листья должны быть одного цвета и плотности без посторонних включений, гнили и плесени.

Заваривать улун, пуэр и черный чай советуют нагретой до 90 градусов водой. Белый и зеленый чай следует заваривать при температуре не выше 75–80 градусов. Эксперты не рекомендуют использовать крутой кипяток, так как из-за него напиток будет горчить и потеряет вкусовые качества. Также не следует делать крутую заварку впрок и добавлять к ней воду. Такой напиток быстро растеряет полезные свойства и может стать питательной средой для бактерий.

В Роспотребнадзоре отметили, что чай имеет высокую биологическую и пищевую ценность, так как содержит танины, катехины, L-теанин, кофеин и теафлавины.

Ранее эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова заявила, что зеленый чай богат витамином С, а черный — содержит витамины группы В, которые защищают от болезней и простуд. По мнению специалиста, такой напиток необходим в нашей климатической зоне в холодное время года.