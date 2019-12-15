Около 5 тыс. строителей будут работать на «Восточном» в 2020 году

Москва, 15 декабря. Примерно пять тысяч строителей будут работать в ходе максимальной нагрузки на космодроме «Восточный» в Амурской области в будущем году. Об этом говорится в сообщении космического центра «Восточный».

«При пиковой нагрузке в 2020 году будет работать до пяти тысяч человек», — следует из сообщения.

На данном этапе в возведении стартового комплекса задействовано свыше тысячи человек и 140 единиц техники.

Напомним, вторая очередь строительства «Восточного» предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5» и соответствующую необходимую инфраструктуру.

Первый запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» ожидается, по предварительным данным, в конце лета 2023 года. Треть общего наземного оборудования для обеспечения запуска этой ракеты доставят на «Восточный» до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что в государственной корпорации Роскосмос перенесли испытания водородного двигателя для ракет-носителей «Ангара».