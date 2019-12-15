Кремль прокомментировал идею Украины о вводе контингента ООН в Донбасс

Москва, 15 декабря. Украинские власти в настоящее время не выдвигали никаких новых инициатив касательно размещения миссии ООН в Донбассе. Об этом в воскресенье заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя слова руководителя дипломатического ведомства Украины Вадима Пристайко о том, что Киев может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные ему районы региона.

«Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось», — передает ТАСС слова официального представителя Кремля.

Напомним, министр иностранных дел Украины накануне заявил, что киевские власти могут вернуться к инициативе ввода контингента ООН в неподконтрольные ему районы Донецкой и Луганской народных республик, если руководство страны признает, что урегулирование конфликта на основе минских договоренностей не приносит никаких дивидендов. По словам главы внешнеполитического ведомства, он готов дать соответствующую рекомендацию главе государства Владимиру Зеленскому.

Осенью 2017 года российский лидер Владимир Путин высказал идею размещения на линии соприкосновения в Донбассе охранной миссии ООН для обеспечения, во-первых, безопасности наблюдателей ОБСЕ. Позднее он отметил, что миссия могла бы находиться и в других районах Донбасса, где работает мониторинговая миссия.