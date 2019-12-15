В Польше рассказали, чем обернутся попытки сделать из России врага

Варшава, 15 декабря. Попытки сделать из Российской Федерации врага могут принести вред Варшаве, заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

Так он отреагировал на высказывание президента Польши Анджея Дуды о том, что Варшава не считает Россию врагом НАТО. Но при этом он подчеркнул, что РФ — это «сосед, с которым альянс не во всех делах соглашается».

«Как страна, которая соседствует с Россией, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях Запада с Российской Федерацией, потому что тогда мы можем стать жертвой этого антагонизма», — говорит Щерский.

Глава канцелярии также напомнил, что на лондонском саммите НАТО президент Франции Эммануэль Макрон призвал поляков пересмотреть свои отношения с Россией, но как считает Щерский, на позицию Анджея Дуды французский лидер влияния не оказал. После того же саммита глава МИД Польши сказал, что Франция — «троянский конь России», сообщает РИА Новости. По словам главы канцелярии польского президента, возможности для дипломатии с Российской Федерацией у Польши «ограничены», как и возможности для диалога в общем.

«Российская политика может измениться, она может открыть путь к более широкому диалогу, но это потребует изменения условий. Прежде всего, отход от силовой политики в регионе», — констатирует Кшиштоф Щерский.

Польский президент все-таки признал, что с Россией следует наладить переговоры, так как «Россия является соседом, Россия является партнером».

В Москве неоднократно говорили, что Россия не представляет ни для кого угрозы, но не станет игнорировать потенциально опасные для себя действия извне.