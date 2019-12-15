Вдова боксера Дадашева подала иск к Атлетической комиссии Мэриленда

Москва, 15 декабря. Вдова российского профессионального боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина подала иск в американский суд к Атлетической комиссии штата Мэриленд. Об этом рассказали журналистам в команде Дадашева.

«Иск подан к Атлетической комиссии штата Мэриленд», — передает ТАСС слова представителей спортсмена.

Ранее сообщалось, что Апушкина собиралась подать иск к Атлетической комиссии штата Мэриленд с требованием денежной компенсации, отмечал «Ридус».

Как сообщала «Газета.Ru», Дадашев скончался в Америке 23 июля текущего года. Причиной смерти 28-летнего боксера стали травмы, полученные в ходе поединка за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 63,5 кг против представителя Пуэрто-Рико Субриеля Матиаса. В 11-м раунде боя россиянин пропустил серию страшных ударов, из-за чего команда россиянина была вынуждена остановить бой, чтобы спасти боксера от тяжелых увечий. После боя Дадашеву внезапно стало плохо, он потерял сознание, в критическом состоянии его доставили в медицинскую клинику, где ему был диагностирован отек мозга, спортсмену провели трепанацию черепа, однако он скончался спустя несколько дней.