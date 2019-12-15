Российские ученые разработали ПО для поиска морских месторождений нефти и газа

Новосибирск, 15 декабря. Специалисты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали программное обеспечение для обработки данных морской геологоразведки нефтегазовых месторождений. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Разработанной российскими учеными ПО предназначено для многомерной обработки данных геоэлектромагнитных зондирований в морских условиях и проектирования полевых работ.

Одна из разработчиков программного обеспечения, доктор технических наук Марина Персова отметила, что созданная в НГТУ программа предназначена для интеллектуальной обработки получаемых во время исследования дна на наличие углеводородов электромагнитных сигналов. Она уточнила, что в земле протекают индукционные и поляризационные процессы, по которым можно выявить предпосылки наличия месторождений.

«Морское дно изучается как по проводимости, так и по поляризуемости, и уже по полученным распределениям можно судить, есть ли там места, перспективные с точки зрения наличия углеводородов, или нет», — цитирует Персову ТАСС.

Она отметила, что в результате измерений в разных местах набирается статистика, после обработки которой с помощью нового ПО исследователи получают похожие характеристики. Они позволяют судить о перспективности участка морского дна «гораздо более обоснованно».

Разработчики создали экспериментальный образец программного обеспечения. По словам Персовой, он уже применяется в практической работе.

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