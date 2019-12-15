В Японии предложили объявить все Курильские острова частью страны

Токио, 15 декабря. Во время переговоров с Россией, Япония должна обозначить весь Курильский архипелаг своим, таким образом можно будет вернуть два острова южных Курил, сказал лидер Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии.

По словам японского оппозиционера, при обсуждении Курил стоит опираться только на договор 1875 года о российско-японской границе, где острова были обменены на полный контроль России над Сахалином.

Соглашение по итогам Второй мировой войны (Сан-Францисский мирный договор) японский коммунист считает несправедливым, так как в нем Япония полностью отказалась от территориальных претензий к СССР.

«Необходимо исправить эту несправедливость и аннулировать мирный договор», — заявляет Кадзуо Сии.

Японский политик убежден, Токио сумет заполучить южные острова Курил, если станет претендовать и на северные.

«На японо-российских переговорах по территориальному вопросу РФ отвергла идею премьер-министра Синдзо Абэ о передаче двух островов. В результате мы оказались перед фактом, что Япония пошла на уступки, отложив в долгий ящик свою прошлое требование о передаче четырех островов», — говорит лидер Коммунистической партии Японии.

Из-за претензий японской стороны на острова Итуруп, Кунашир и Шикотан Москва и Токио до сих пор не подписали мирное соглашение по итогам Второй мировой войны.

В 2018 году президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ пришли к согласию начать переговоры о соглашении на основе советско-японской декларации 1956 года. Впоследствии документ о мире был аннулирован Советским Союзом из-за подписания Японией договора с США о размещения американских военных баз на своей территории.