Интервью Fox News с экс-главой ФБР обернулось критикой со стороны Трампа

Вашингтон, 15 декабря. Американский президент Дональд Трамп раскритиковал телекомпанию Fox News. Причиной недовольства главы США стали запланированные ей интервью с Джеймсом Коми, который был уволен с поста руководителя ФБР непосредственно Трампом в 2017 году и главой специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адамом Шиффом.

«Трудно поверить, что Fox News будет брать интервью у отвратительных и полностью дискредитировавших себя главы ФБР Коми и нечистого на руку политика — изворотливого Адама Шиффа. Fox изо всех сил пытается быть политически корректной, и все же они остались полностью отстранены от трансляции провальных дебатов претендентов в кандидаты на пост президента США от демократов», — написал в своем Twiter Дональд Трамп.

Коми и Шифф появятся в эфире Fox News утром 15 декабря.

«Не знаете, почему Fox News больше хочет быть, как они (телекомпании MSNBC и CNN. — Прим. ФАН)? Они все умрут вместе, тогда как другие СМИ придут на их место. Дела идут хорошо только у протрамповских шоу Fox. Остальное — ничто», — утверждает президент США.

Известно, что из числа американских телеканалов самый лояльных к президенту Дональду Трампу именно Fox News. Американский лидер чаще всего смотрит именно это канал, имеет хорошие отношения с ведущими и охотнее дает интервью их журналистам.

Так, президент США регулярно смотрит именно этот телеканал, поддерживает приятельские отношения с некоторыми его ведущими и чаще всего дает интервью его журналистам. Но в последнее время в адрес канала все чаще можно услышать критику от Трампа. К примеру, Трамп негативно высказался из-за интервью с несколькими демократами на прошлой неделе.

Дональд Трамп регулярно обвиняет либеральные СМИ в том, что они предвзято относятся к ее решениям на посту президента. Прошлой зимой президент Трамп заявил, что, только придя в политику он осознал, «насколько ужасными, жестокими, злыми и лживыми могут быть СМИ».