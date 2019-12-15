Первую мессу провели в восстановленном армянском храме в сирийском Алеппо

Дамаск, 15 декабря. Первая за семь лет месса прошла в армянском Храме сорока мучеников в сирийском Алеппо.

Построенный в XV веке храм в апреле 2015 года разрушили боевики запрещенной на территории РФ террористической группировки «Исламское государство»1. Его восстановление финансировалось за счет пожертвований армянской общины города. Церковь освящена 30 марта текущего года католикосом Великого дома Киликии Арамом I.

На мессе в храме играет орган, освящают воду, средневековые песенные молитвы шараканы подхватывают хоры. После службы каждому посетителю дали небольшой кусок ритуального хлеба — облатку.

«Мы безумно счастливы, что нам вернули нашу церковь, этот храм занимает особое место в наших сердцах. И то, что сегодня произошло — настоящее счастье для всех людей здесь», — цитирует жительницу Алеппо Лару РИА Новости.

Провинция продолжает восстанавливаться после нескольких лет вооруженного конфликта. Ранее RT сообщила, что сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии передали ученикам школы на северо-востоке Алеппо гуманитарную помощь. Школьники получили ранцы и школьные принадлежности.

1 Организация запрещена на территории РФ.