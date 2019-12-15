В Роскосмосе отложили испытания водородного двигателя для ракет-носителей «Ангара»

Москва, 15 декабря. Испытания кислородно-водородного двигателя РД-0146Д для разгонного блока КВТК, планируемого для использования на ракете-носителе «Ангара», будут перенесены на 2020-2021 годы, передается в материалах Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, предприятие Роскосмоса).

Блок КВТК будет использоваться на ракетах тяжелого класса «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В». В октябре 2019 года генконструктор КБ «Салют» Центра Хруничева (предприятие Роскосмоса) Сергей Кузнецов заявил, что летные испытания КВТК на ракете «Ангара» будут начаты в 2027 году при условии требуемого финансирования.

«На стенде В2б в НИЦ РКП продолжаются работы по подготовке стенда к испытаниям двигателя РД-0146Д, которые перенесены на 2020-2021 годы», — сообщается в материалах НИЦ РКП.

Как подчеркивается на сайте НПО Энергомаш (предприятие Роскосмоса), КБ химавтоматики, входящее в его структуру, занято созданием кислородно-водородного маршевого двигателя РД-0146Д с 2008 года. Двигатель может многократно включаться во время полета.

Ранее сообщалось, что на создание КВТК, который колоссально увеличит грузоподъемность ракеты «Ангара», потребуется более 9 млрд рублей до 2026 года.

По данным презентации гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина на лекции в МГУ, при использовании разгонного блока ДМ-03 ракета «Ангара-А5М» при запуске с космодрома Восточный сможет выводить на геостационарную орбиту полезную нагрузку массой 3,5-4,1 тонны, при использовании КВТК — 5 тонн. Для ракеты «Ангара-А5В» эти цифры составят соответственно 5,5 и 8 тонн.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», тяжелые — «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В».