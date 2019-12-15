Внешнюю политику США назвали причиной региональной нестабильности

Гавана, 15 декабря. Страны-участницы Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) осудили внешнюю политику США в латиноамериканском регионе, назвав ее причиной региональной нестабильности. Об этом по итогам прошедшего в субботу в Гаване саммита сообщил МИД Кубы.

«Мы осуждаем агрессивную и интервенционистскую политику правительства США, которая при содействии национальных олигархий и корпоративных информационных СМИ вместе с последствиями применения бесчеловечных неолиберальных моделей является основной причиной опасной региональной нестабильности», — говорится в заявлении.

В документе говорится, что американские власти восстанавливают методы, которые уже казались неприменимыми в Латинской Америке, и «прибегают к новым формам нетрадиционной войны».

По мнению представителей АЛБА, приход к власти в ряде стран региона неолиберальных правительств привел к глубокому социальному неравенству, росту уровня бедности и «маргинализации широких народных секторов».

От политики США страдают народы Венесуэлы и Кубы, которые испытывают серьезное санкционное давление, подчеркнули в АЛБА. В Боливии после отставки экс-президента Эво Моралеса «возросла нетерпимость, расизм», против коренных народов и социальных движений проводятся «жестокие репрессии». Уход Моралеса с поста главы государства в АЛБА считают инспирированным Вашингтоном государственным переворотом.

Представители альянса выразили намерение создать для укрепления собственного суверенитета «альтернативную модель экономического суверенитета». Одним из важных направлений они назвали борьбу с изменением климата. Последнее они считают «продуктом капиталистической системы с ее иррациональными моделями производства и потребления».

В АЛБА в настоящее время входят девять стран: Куба, Никарагуа, Венесуэла, Содружество Доминики, Сент-Винсент и Гренадины, Антигуа и Барбуда, Сент-Люсия, Сент-Китс, Гренада и Невис.

Ранее власти США расширили санкционный список в отношении Венесуэлы, добавив двух граждан республики. Под санкции попали возглавлявшие Административную службу идентификации, миграции и иммиграции (SAIME) Венесуэлы Густаво Адольфо Вискаино Гила и Хуана Карлоса Дугарте Падрона. Минфин США обвиняет обоих в получении взяток и продаже паспортов гражданам других государств.