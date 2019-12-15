В РФ пройдет День памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга

Москва, 15 декабря. В России 15 декабря пройдет День памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей.

День памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей был утвержден решением Союза журналистов России в 1991 году. В том году впервые собрались коллеги и близкие погибших в Югославии корреспондента Виктора Ногина и оператора Геннадия Куренного, чтобы почтить память профессионалов, которые лишились жизни во время работы в горячей точке. Затем День памяти журналистов установился 15 декабря.

«По информации Международной федерации журналистов, в 2019 году во всем мире погибло при исполнении служебных обязанностей 49 наших коллег. Большинство из них — на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, где неспокойная обстановка. В Европе погибло только два человека. И к счастью, в Российской Федерации не погиб при исполнении служебных обязанностей ни один журналист», — заявил глава СЖР Владимир Соловьев.

Как он отметил, российским журналистам часто приходиться иметь дело с угрозами и прямым ограничением работы.

«У нас идет постоянный мониторинг нарушений прав журналистов. В этом году мы обнаружили 201 случай, большинство из которых произошли на несанкционированных митингах в Москве. Еще около 70 случаев — в регионах», — подчеркивает Соловьев.

В День памяти в Доме журналиста традиционно пройдет встреча журналистского сообщества.

«Будут, я надеюсь, очень многие наши коллеги, которые прошли горячие точки, такие как Евгений Поддубный, Александр Сладков, Александр Коц, Антон Степаненко и другие. Мы вспоминаем прошлое, говорим о том, что мы сделали за это время, чтобы коллеги наши были подготовлены к горячим точкам», — говорит Соловьев.

А вспомнить можно многое. Трагичным для российского журналистского сообщества стал 2014 год, когда, при исполнении своих профессиональных обязанностей, лишились жизни фотокорреспондент «России сегодня» Андрей Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, а также корреспондент и звукооператор телеканала «Россия» Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Каждый из журналистов был посмертно награжден орденом Мужества.

В память о погибших журналистах организовываются международные конференции ведущих СМИ. Были учреждены конкурсы и премии, среди которых Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина и премия «Камертон» имени Анны Политковской, присуждаемая за достижения в области защиты прав человека и свободы прессы.