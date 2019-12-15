В Китае разработали новый метод лечения рака груди

Пекин, 15 декабря. Медики из Шанхайского онкологического центра разработали новую комбинированную химиотерапию для лечения трижды негативного рака молочной железы.

Наиболее опасная форма онкологического заболевания выявляется у 15-20% пациенток и приводит к летальному исходу чаще других. Ранее целенаправленного лечения этой разновидности рака молочной железы не существовало, и больные получали лишь стандартный курс химиотерапии. Выживаемость при этом составляла порядка 80%.

Китайские медики предложили использовать препарат капецитабин, который применяют в химиотерапии при ремиссии рака молочной железы на поздней стадии. Новый метод испытывали на протяжении пяти лет в 35 больницах Китая. В исследовании участвовали 585 пациенток, лечение при помощи новой комбинированной химиотерапии получали 297 из них.

По сравнению с показателями при традиционной химиотерапии у получавших новое лечение пациенток на 41% снизилось повторение заболевания, и до 86,3% выросла выживаемость в течение 5 лет ремиссии.

Теперь ученые планируют изучить подтипы этого вида рака, чтобы разработать более целенаправленную методику терапии.

Ранее ученые из Дартмутского онкологического центра в США назвали способствующие возникновению рака продукты. Оказалось, что самая опасная в этом плане — пища с насыщенными жирами. По мнению специалистов, пациенты с ожирением, а также те, в чьем рационе много жирных продуктов, подвергают свое здоровье угрозе, увеличивают риск появления рака молочной железы. Кроме того, такая еда снижает прогнозы на выздоровление тех пациентов, которые уже столкнулись с этой страшной болезнью.