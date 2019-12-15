Елена Воробей рассказала о тяжелой операции своей дочери

Москва, 15 декабря. Телеведущий Андрей Малахов посвятил очередной выпуск программы «Привет, Андрей!» 25-летию культурного фонда «Артэс». Гостями шоу были звезды юмористической программы «Аншлаг».

Первой в студии появилась Елена Воробей. Она эффектно предстала перед зрителями верхом на верблюде и ее с аплодисментами встретили зрители. В студии был Александр Достман, президент фонда «Артэс», который упомянул как однажды Регине Дубовицкой тоже захотелось проехаться верхом на верблюде, но тот оказался диким.

«Кончилось все тем, что Регину он сбросил», — поделился воспоминанием Достман.

После того как речь зашла о Регине Дубовицкой, Елена Воробей выразила большую благодарность ведущей «Аншлага», которая в прошлом году помогла дочери Воробей и оплатила ей дорогую операцию в Германии. Медикам пришлось поставить Софии Воробей 20 шурупов и две спицы в спину, по словам Елены, ей буквально пришлось заново учиться ходить.

«Когда такая серьезная операция проведена, ребенок не может вставать и ходить самостоятельно», — рассказала Елена Воробей.

Дочь известной артистки сильно волновалась перед операцией, Елена постоянно находилась рядом с ней.

«Лена, ты все рассказала? Ты ничего не держишь в секрете? Ленка — большая болтушка», — в шутку упрекнула Елену Воробей Регина Дубовицкая.

На что Воробей ответила, что просто хотела сказать спасибо тем людям, которые помогли в непростой момент.