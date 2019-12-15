Ротару поделилась эмоциями от выступления в Москве

Москва, 15 декабря. Певица София Ротару поделилась эмоциями от выступления на концерте «Легенды РЕТРО FM» и призналась, что «счастлива, как никогда».

Исполнительница произвела фурор, но, в отличие от других звезд, не вышла к пресс-воллу. Сразу после концерта на столичной концертной площадке «Мегаспорт» Ротару уехала в сопровождении охраны, успев сказать журналистам пару слов.

«Вот оно счастье с моими зрителями! Бесподобный концерт! Я счастлива, как никогда!» — приводит слова артистки «Пятый канал».

Помимо Ротару на концерте выступили Лев Лещенко, группа «Иванушки International», Михаил Шуфутинский, Татьяна Буланова и другие звезды.

Ранее концертный директор певицы в России Сергей Лавров заявил, что Ротару отказывается выступать на концертах, и ее приходится уговаривать выйти на сцену, сообщила «Газета.ру».

Лавров отметил, что удивлен реакции, которую вызвал приезд Ротару в РФ. Концертный директор певицы объяснил, что ранее она не могла посетить Россию из-за военного положения, которое ввели на Украине в прошлом году: тогда мужчин не выпускали из страны, а в коллективе исполнительницы много представителей сильного пола, без которых организовать выступление невозможно.

Кроме того, Лавров выразил недоумение в связи со слухами о том, что Ротару якобы спонсирует украинских военных в Донбассе. По его словам певица «спонсирует свою семью». Он напомнил, что у Ротару «пять братьев и сестер, дети и внуки, которых надо поставить на ноги».